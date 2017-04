Hotelfreie Zone im Gewerbegebiet

OBERSCHLEISSHEIM. Lange wurde diskutiert. So manche Abstimmung endete mit einem Patt. Nun gab es doch noch eine Entscheidung im Gemeinderat von Oberschleißheim im Landkreis München: Ein Gewerbegebiet wird dort zur hotelfreien Zone. Hotels verboten – zwischen dem Oberschleißheimer Bahnhof und dem Ortsteil Mittenheim. Verhindern will die Gemeinde so die Ansiedlung von Beherbergungsbetrieben im...