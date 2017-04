Plaza übernimmt Amedia Schwerin

SCHWERIN/HEILBRONN. Das Amedia Hotel in Schwerin bekommt den Beinamen Plaza. Denn es wird ab Mai von der Heilbronner Plaza Hotelgroup betrieben. Alle Mitarbeiter sollen übernommen werden. Für Plaza ist das 4-Sterne-Haus das 30. Hotel und zugleich das erste in Mecklenburg-Vorpommern. Das Amedia Plaza Hotel Schwerin, zentral in der Stadt und zugleich am Ufer des Ostorfer Sees gelegen, bietet 100...