Hotelbeds übernimmt GTA

PALMA DE MALLORCA. Die Bettenbank Hotelbeds will Mitbewerber GTA aufkaufen und ins seine Geschäftseinheit integrieren. Das teilt die Hotelbeds Group mit Sitz in Palma de Mallorca mit. Damit sollen die Kräfte in Sachen B2B-Vertrieb gebündelt werden. Der Deal bringe nämlich zwei Unternehmen mit sich ergänzenden Operations und geografischen Schwerpunkten zusammen. Die GTA Group, bisher eine...