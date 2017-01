Marvin Böhm kocht los

LYON. Punkt 9 Uhr legte er los. Marvin Böhm, der deutsche Kandidat im Finale des Bocuse d'Or auf der Fachmesse Sirha in Lyon hat alles vorbereitet, die Zutaten für seine Wettbewerbsgerichte: Bresse-Poularde und Langostinos Grand Chef Art sowie den veganen Teller Deutsches Wurzelgemüse mit Meerrettich auf Rapunzel-Art. Der Koch aus dem Aqua in Wolfsburg arbeitet in einer von zwölf Boxen. Neben...