Die Gäste lieben Musik

HAMBURG. Zu laute Musik in der Gastronomie kann schädlich fürs Geschäft sein, gar keine Musik kommt aber meist auch nicht gut an. So das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Reservierungsportals Bookatable. Demnach hören 70 Prozent der befragten Gäste beim Essen in einem Restaurant lieber Musik, anstatt in Stille zu verweilen.Und die Musik beeinflusst offenbar auch den Geschmack. Knapp die...