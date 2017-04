Welche digitale Services die Gäste besonders schätzen

HAMBURG. Technik macht vieles einfacher, aber nicht unbedingt besser. Und sie wird noch lange nicht von allen Gästen im Restaurant genutzt. So gab in einer aktuellen Umfrage des Reservierungsportals Bookatable by Michelin immerhin ein knappes Drittel der Befragten an, dass sich für sie durch die Digitalisierung beim Restaurantbesuch in den letzten Jahren eigentlich nichts geändert hat. Sie...