Hannover ist einzige Trendstadt bei Booking.com

BERLIN. Hannover ist die einzige deutsche Stadt, die es in die Top 10 der Aufsteiger-Metropolen der Buchungsplattform Booking.com geschafft hat. So gehört Hannover zu den zehn Destinationen, die im Jahresvergleich den höchsten Anstieg an Buchungen verzeichneten. Die Stadt liegt in der Erhebung damit hinter Sapporo, Japan; Nashville, USA; Bukarest, Rumänien; Zakopane, Polen; Taitung, Taiwan;...