Interesse an nachhaltigen Unterkünften steigt

BERLIN. Der Umweltschutz ist offenbar in den Köpfen der Touristen angekommen. Die Mehrheit der weltweit Reisenden ist nämlich bereit, dafür gewisse Einschränkungen hinzunehmen. Laut einer aktuellen Umfrage von Booking.com würden 94 Prozent in Unterkünften mit Energiesparlampen übernachten, 89 Prozent finden es in Ordnung, wenn die Klimaanlage und die Heizung nur laufen, wenn sie sich...