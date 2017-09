Booking-Chef hat keine Angst vor der Blockchain

NEW YORK. Glenn Fogel, CEO der Booking-Muttergesellschaft Priceline, glaubt nicht daran, dass sich die Blockchain-Technologie schnell durchsetzt. Das sagte Fogel während des Skift Global Forums in New York. Booking will Blockchain mit künstlicher Intelligenz kontern Derzeit arbeiten mehrere Entwickler an frei zugänglichen Plattformen, die über die Blockchain-Technologie Buchungsvorgänge...