Booking.com schreibt Women-Tech-Award aus

BERLIN. Die Hotelplattform Booking.com fördert Frauen in der IT. Dazu schreibt es erstmals den sogenannten Technology Playmaker Award aus. Dieser wird in zehn Kategorien verliehen, unter anderem in den Kategorien „Entrepreneur of the Year“, „Role Model of the Year“ oder „Community Impact Award“. Damit sollen Frauen geehrt werden, die die Technologiebranche nachhaltig aufgerüttelt...