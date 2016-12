Hoteliers sollen Sicherheitsaccount bei HRS anlegen

KÖLN. Hoteliers bekommen in diesen Tagen Nachrichten von HRS, dass sie Änderungen an ihrem Account vornehmen sollen. Das hat seinen Grund, wie HRS-Sprecher Björn Zimmer der AHGZ nun mitteilt. Denn das Portal will sich nach einem internationalen Standard in Sachen Kreditkartensicherheit zertifizieren lassen – als Absicherung sowohl für Hoteliers als auch für Gäste. Die neue Zertifizierung...