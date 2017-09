Trivago kauft künstliche Intelligenz ein

BERLIN. Trivago hat das Hamburger Start-up Tripl gekauft. Mit der Übernahme will Trivago insbesondere Systeme zur automatischen Hotelauswahl einführen: Der Kunde erhält personalisierte Reise-Empfehlungen, indem Aktivitäten in den sozialen Medien und die Nutzerprofile ähnlicher Kunden abgeglichen werden. So soll das System einen Berater in einem Reisebüro imitieren und entsprechende...