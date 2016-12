Broich steigt bei Foodpol ein

DÜSSELDORF. Georg W. Broich will sein Cateringunternehmen fit für die Zukunft machen. So kam es nicht nur zu einer Kooperation mit den Kollegen von Foodpol Concept Catering, sondern zu einer Mehrheitsbeteiligung an diesem Mitbewerber, der an den Standorten Hamburg und Berlin tätig ist. Das soll Synergie-Effekte schaffen. Die genaue Höhe der Beteiligung nennt Broich auf Nachfrage der AHGZ...