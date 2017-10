Centro Hotels expandiert in Passau

HAMBURG/PASSAU. Die Hamburger Centro Hotel Group übernimmt zum 1. November das Traditionshotel Weisser Hase in Passau. Das Hotel blickt auf eine über 500jährige Geschichte zurück und heißt in Zukunft Centro Hotel Weisser Hase. „Die Übernahme eines solchen Traditionshauses ist Herausforderung und Verpflichtung zugleich“, so Homeira Amiri, CEO der Centro Hotel Group in Hamburg. „Uns ist...