Adeo Alpin erhält 500.000 Euro

WIEN. Zwei Ex-Skiprofis haben in Sachen Markenbildung alles richtig gemacht. Das junge österreichische Hotelkonzept Adeo Alpin von Hermann Maier und Rainer Schönfelder ging in der Skisaison 2015/2016 an den Start. Ein Hotel steht in den Kitzbühler Alpen, das andere im Salzburger Lungau. Nummer drei wird im Winter 2017 in der Dachsteinregion eröffnen und Nummer 4 kommt nach Bad Kleinkirchheim....