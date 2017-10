Weissenhaus ruft zu weiterer Investment-Runde auf

WANGELS/OSTSEE. Private Geldgeber und Kleinanleger können sich erneut am Resort Weissenhaus beteiligen. Denn dessen Haupteigentümer Jan Henric Büttner hat am Mittwoch eine weitere Crowdinvesting-Kampagne bei der Plattform Companisto gestartet. Mit den dort eingehenden Geldern soll das Luxusresort an der Ostsee erweitert werden, und zwar unter anderem um 35 neue Apartments in direkter...