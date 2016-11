"Gäste nicht nach zehn Stunden im Dunkeln stehen lassen"

BERLIN. Zum Auftakt des DEHOGA-Branchentags im Maritim Hotel in Berlin hat Ernst Fischer nach 15 Jahren als Präsident des DEHOGA Bundesverbands die Verantwortung an seinen Nachfolger Guido Zöllick übergeben. Dieser war am Vortag mit großer Mehrheit in das Amt gewählt worden.

Während Fischer seiner Frau Brigitte nun endlich nach 40 Jahren eine Woche Urlaub versprach, stieg...