Delivery Hero mit deutlich mehr Umsatz

BERLIN. Delivery Hero hat das dritte Quartal des Geschäftsjahres mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen. So stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 60 Prozent zum Vorjahresquartal auf 137,9 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten erzielte Delivery Hero einen Umsatz von 384,4 Mio. Euro, was ein Plus von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist. Über Gewinn und Verlust macht...