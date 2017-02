Wieder ein Rekordjahr für die Branche

BERLIN. Die Hotellerie in Deutschland hat im vergangenen Jahr bei allen wichtigen Kennziffern weiter zugelegt. Das sagte der Chefredakteur der AHGZ Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe), Rolf Westermann, bei der Eröffnung des Deutschen Hotelkongresses vor rund 700 Teilnehmern am Montag im Hotel Interconti in Berlin. „Unter dem Strich war es für die Hotels ein weiteres...