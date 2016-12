Werde der Nachwuchs-Star 2017!

Stuttgart. Die AHGZ und die Hoteldirektorenvereinigung Deutschland (HDV) suchen wieder! Wen? Junge Nachwuchskräfte mit Führungsverantwortung, die bereits eine Abteilung in der zweiten oder dritten Führungsebene eines Hotels – als F&B Manager, Operations Manager etc. – leiten und herausragende Leistungen und ein besonderes Verständnis für Führung vorweisen. Warum? Um engagierte und talentierte Nachwuchsführungskräfte in der Hotellerie zu fördern und mit dem Deutschen Hotelnachwuchs-Preis (DHNP) zu würdigen, so das Anliegen der Veranstalter.

Junge Hotelprofis, die sich in diesem Profil wiederfinden, haben daher ab sofort die Gelegenheit sich für den DHNP 2017 zu bewerben. Das Höchstalter bei Bewerbungsschluss liegt bei 33 Jahren. Eine abgeschlossene anerkannte Ausbildung oder ein Hochschulstudium mit Schwerpunkt Hotellerie, Gastronomie oder Touristik werden vorausgesetzt.

Als Hauptpreis winkt dem Sieger ein Sommerkurs an der Cornell University in den USA – inklusive Flug und Übernachtung sowie eine beitragsfreie HDV-Mitgliedschaft für ein Jahr. Für die Zweit- und Drittplatzierten gibt es Sommerkurse an der Ecole hôtelière de Lausanne inklusive Übernachtung. Alle Finalisten erhalten zudem eine Einladung zur Gala „Hotelier des Jahres 2018“ und zum Deutschen Hotelkongress 2018.

Gewählt werden die Preisträger von einer Jury aus AHGZ- und HDV-Vertretern. Neu im Team sind ab diesem Jahr Tina Brack, Ellington Hotel Berlin, und Anja Hermann, Accorhotels Germany. Der Talentwettbewerb findet 2017 bereits zum sechsten Mal statt. Siegerin im vergangenen Jahr war Katharina Schmitt, Direktionsassistentin und Veranstaltungsleiterin im Hotel Jagdschloss Kranichstein Darmstadt. Nachwuchstalenten kann sie nur ans Herz legen: „Der DHNP ist eine einmalige Gelegenheit, sich Hoteldirektoren und Fachleuten der Branche in besonderem Rahmen zu präsentieren und vorzustellen.“

Unterstützt wird der DHNP 2017 von den Sponsoren J.J. Darboven, Meiko, Oracle Hospitality, Progros und Servitex.

www.hotelnachwuchspreis.de