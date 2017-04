2 Prozent weniger Übernachtungen im Februar

WIESBADEN. Im Februar 2017 wurden 25,8 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland verzeichnet, meldet das Statistische Bundesamt Destatis in Wiesbaden. Nach den vorläufigen Ergebnissen entspreche das einem Minus von 2 Prozent im Vergleich zu Februar 2016. Die Einbußen gehen auf das Konto in der Inlandsnachfrage, wohingegen die Nachfrage...