Gäste teilen Erlebnisse in Echtzeit

MÜNCHEN. Messenger, Live-Content, Chat-Bots und künstliche Intelligenz - mit diesen Themen sollten sich Unternehmen in der Tourismuswirtschaft in 2017 unbedingt auseinandersetzen. Die wichtigsten digitalen Trends kristallisierten Experten des Netzwerkes Tourismuszukunft bei ihrem Neujahrsempfang heraus, der in Form eines Webinars stattfand. Berührungsängste bei diesen Themen sollten...