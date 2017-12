Niu lässt Türen per Hotelbird-App öffnen

ESSEN/HAMBURG. In wenigen Wochen startet das erste Niu Hotel. Die Gäste sollen dabei an vielen Stellen innovationen erleben, auch was den Check-in und den Zugang ins Zimmer angeht. Dafür kooperiert die Novum Hospitality, die hinter Niu steht, mit dem Start-up Hotelbird, das eine Lösung für das Türöffnen per Smartphone sowie weitere digitale Aktivitäten bietet. "Urbane Hotelkultur ist smart...