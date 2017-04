Vapiano lässt mobil bestellen und bezahlen

BONN. Der Systemer Vapiano will seinen Kunden jetzt auch ein völlig kartenfreies und bargeldfreies Restauranterlebnis ermöglichen. Gäste können nämlich ab sofort über die Vapiano-App am eigenen Handy einchecken, Getränke bestellen und bezahlen. Nach erfolgreichen Testläufen wird die Anwendung ab dieser Woche auf mehrere Restaurants ausgeweitet. „Die App ist ein weiterer Meilenstein in...