Mehrwertsteuer senken!

Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie senken – das ist eine der zentralen Forderungen des DEHOGA für die Bundestagswahl. Der Zeitpunkt, das Ziel anzugehen, ist richtig. Die Kassen des Fiskus sind so voll wie seit Langem nicht mehr. Dazu startet die AHGZ eine Umfrage, warum es für die Betriebe so wichtig ist, die Steuern zu senken. Den Anfang macht der Frankfurter Gastronom Christian Mook....