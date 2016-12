Schon wieder ein Rekordjahr

Langsam wird es ein wenig unheimlich: Auch 2016 war wieder ein Rekordjahr für die meisten Hoteliers und auch für viele Gastronomen. Die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland liegt derzeit um rund 3 Prozent über dem Vorjahreswert. Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, woran niemand zweifelt, wird es das siebte Rekordjahr in Folge werden. Die Branche ist äußerst robust und hat...