Selbstbewusste Intergastra

Größer und besser: Die Veranstalter der Intergastra in Stuttgart haben sich für die kommende Messe Anfang Februar 2018 viel vorgenommen. Sie gehen selbstbewusst in den Wettbewerb mit der Internorga, die Mitte März in Hamburg stattfindet. Stuttgart setzt auf die neue Messehalle 10, sodass insgesamt 115.000 Quadratmeter bespielt werden können. Damit sollen auch die Ausstellerzahlen wachsen....