Le Duff startet Online-Bestellportal

DÜSSELDORF. Mehr als 600 regionale Spezialitäten und mehr als 300 Bioprodukte aus allen Regionen Frankreichs sollen künftig ihren Weg in deutsche Hotels, Restaurants und Bars, aber auch in die Supermarktregale schaffen. Die französische Le Duff Gruppe hat dazu einen entsprechenden Online-Shop gestartet, der sich speziell an Großverbraucher richtet. Gründer und Vorsitzender Louis Le Duff...