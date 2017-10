Riu spendet 400.000 Dollar für Mexiko

PLAYA DE PALMA. Riu Hotels & Resorts hat 400.000 Dollar an die UNICEF gespendet, um nach den Erdbeben am 7. und 19. September in Mexiko insbesondere betroffenen Schulkindern zu helfen. Der Betrag soll zum Bau provisorischer Klassenräume sowie der Anschaffung von Mobiliar und den notwendigen Utensilien für Schüler und Lehrer verwendet werden. Laut UNICEF können damit fast 100 Klassenräume...