Am Achensee entsteht eine Suiten-Lodge

MAURACH. Mit dem Cocoon by Alpenrose kommt ein neuer Typ von Hotel nach Maurach am Achensee. 27 Suiten, jede 80 bis 140 Quadratmeter groß und mit eigener Sauna ausgestattet, finden in der exklusiven Lodge Platz. Eröffnung soll im Herbst 2017 sein. Eine Suite ist dann ab 450 Euro pro Nacht buchbar. Hinter dem Cocoon by Alpenrose steht Wolfgang Kostenzer junior, der gemeinsam mit seinen Eltern...