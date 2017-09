Accorhotels hat 100 Projekte in Planung

BUENOS AIRES. Accorhotels will weiter in großem Stil wachsen. Aktuell hat das Unternehmen 100 Projekte in der Pipeline. Allerdings sind die Wachstumsmärkte für die Gruppe weder in den USA noch in Europa: 99 Prozent der Projekte sind außerhalb der USA und 85 Prozent liegen außerhalb von Europa. Das sagte Accorhotels-CEO Sébastien Bazin während der Branchenmesse SAHIC South America in Buenos...