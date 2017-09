Ameron Hotels geht nach China

HAMBURG. Die Althoff Hotel Group wird im Jahr 2018 das erste Ameron Hotel in China eröffnen. Dazu kooperiert Althoff mit der chinesischen Plateno Group und deren Hotelmarke Lifestyle Lab. Das erste Althoff-Haus außerhalb Europas wird das Ameron Lu’an Hotel in Jinzhai Jade Garden in der chinesischen Provinz Anhui. „Die Kooperation mit einem Global Player wie der Plateno Group ist für uns...