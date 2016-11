BERLIN. Bei der A&O Hotels and Hostels GmbH geht es zurzeit Schlag auf Schlag. Nachdem die Gruppe kürzlich ein neues Hotelprojekt in Venedig verkündet hat, gibt sie nun den Kauf einer Hotelimmobilie in Bremen bekannt. Dort entsteht derzeit im Breitenweg 55 auf vier Stockwerken das A&O Bremen Hauptbahnhof mit 100 Zimmern und 400 Betten. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges...