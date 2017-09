Best Western will in Deutschland weiter wachsen

ESCHBORN. Best Western will in Deutschland weiter expandieren. Nachdem die Gruppe seit 2016 rund 30 neue Hotels unter verschiedenen Marken ins Portfolio übernommen hat, werden jetzt weitere Partner gesucht. „Wir führen an vielen Standorten sowohl in Städten als auch Feriengebieten intensive Gespräche mit Hoteliers, die sich der Marke anschließen wollen“, erklärt Andreas Westerburg, Head...