Deutsche Hospitality kündigt zwei neue Hotels an

FRANKFURT. Die Deutsche Hospitality treibt ihre Expansion weiter voran. Das Unternehmen kündigt zwei neue Hotels auf den Kapverden an. Die beiden Häuser der Marken Steigenberger Hotels and Resorts und Jaz sollen am Strand von Santa Monica auf der Insel Boa Vista an den Start gehen.

Die Hotelgruppe hat Management-Verträge mit The Resort Group Plc für die beiden Neubau-Projekte...