Deutsche Hospitality unterschreibt Vertrag für erstes Haus in Indien

BANGALORE/INDIEN. Der erste Schritt auf den indischen Markt ist getan. Die Deutsche Hospitality hat einen Vertrag für ihr erstes Hotel in Indien unterzeichnet. Das Zephyr – the MBD Steigenberger Hotel and Apartments soll sich in Bangalore befinden, der drittgrößten Stadt des Landes, die vor allem durch ihre wachsende IT-Industrie von sich reden macht. Eröffnung soll im Jahr 2020 sein. Für...