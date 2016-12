Drei neue Hotels für Intercity

FRANKFURT/M. Die Mittelklasse-Marke Intercity wächst weiter in Deutschland. Neue Verträge für Hotels in Hamburg, Barmbek, Dortmund und Hildesheim stehen jetzt. Das teilt die Deutsche Hospitality mit, zu der neben der Marke Intercity auch Steigenberger und Jaz in the City gehören. Die neuen Hotels sollen 2018 und 2019 eröffnen. Entwickelt werden die Häuser von der B&L Gruppe aus Hamburg,...