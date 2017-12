Hans im Glück expandiert in die Schweiz

MÜNCHEN. Im März kommenden Jahres wird Hans im Glück nahe der Hauptstadt Bern seine erste Niederlassung in der Schweiz eröffnen. Im Kitag-Kinokomplex Gümligenfeld in Muri bei Bern wird das Unternehmen mit Sitz in München eine Gastronomie-Fläche von rund 600 m² beziehen. Die Eröffnung ist für Ende März 2018 geplant. „Es git kei Mönsch under de Sunne wo so glücklich isch wie ig.“...