Hans im Glück startet in Österreich

KUFSTEIN. Thomas Hirschberger, Gründer und Inhaber von Hans im Glück, will diese Woche einen besonderen Meilenstein in der Geschichte seiner Systemgastronomie feiern. Am kommenden Freitag eröffnet der erste Franchisebetrieb der Marke in Österreich. Er befindet sich in Kufstein in Tirol. Die neue Filiale ist zugleich die erste außerhalb Deutschlands. Verantwortet wird sie von Andreas...