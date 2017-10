Hotelmarkt Stuttgart wächst rasant

STUTTGART. Der Hotelmarkt im Stuttgarter Europa-Viertel wächst weiter. So kommt nach Aloft (165 Zimmer), Jaz in the City (166 Zimmer, geplante Eröffnung Ende 2017) und dem Kombi-Projekt aus Hampton by Hilton sowie Holiday-Inn-Express (zusammen 300 Zimmer ab 2020) nun auch noch ein Hotel der Marke Premier Inn. 275 Zimmer soll das Hotel haben und in einem weiteren Turmbau am Mailänder Platz...