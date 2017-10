IHG plant 46 neue Hotels in Deutschland

MÜNCHEN. Die InterContinental Hotels Group (IHG) hat auf der Expo Real in München eine positive Zwischenbilanz der laufenden Expansion gezogen. So plant IHG derzeit 46 neue Hotels in Deutschland. Mit dem vor kurzem eröffneten Holiday Inn Express Köln – City Centre mit nicht weniger als 323 Zimmern (AHGZ berichtete) hat IHG jetzt 72 Hotels mit 14.600 Zimmern in Betrieb. Mit dem Holiday Inn...