Leonardo übernimmt siebtes Hotel in Spanien

BERLIN/BARCELONA. Leonardo Hotels hat mit der Übernahme des ehemaligen HCC Open Barcelona bereits das siebte Hotel in Spanien erworben. Das Hotel soll nach Abschluss des Kaufvertrages in Leonardo Hotel Barcelona Gran Via umgetauft werden. Aufgrund der zentralen Lage zwischen der Plaza España und der Plaza Catalunya sind viele Sehenswürdigkeiten wie den Joan Miró Park und La Sagrada Familia in...