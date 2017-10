Luxuskette Aman Hotels will bis zu 48 Resorts betreiben

NEW YORK CITY. Aman Hotels sieht trotz ihrer meist prohibitiv hohen Zimmerpreise reichlich Potenzial zur Expansion. Derzeit bietet das Unternehmen 31 Resorts in 20 Ländern an. Ein Schwerpunkt ist Asien, wo Aman betuchte Gäste in unmittelbarer Nähe legendärer Sehenswürdigkeiten wie den Tempel Ankor Wat logieren lässt. Doch bis 2025 will Aman Hotels zwischen 45 und 48 Resorts betreiben. Das...