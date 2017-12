Marriott plant Luxus-Offensive in 2018

BETHESDA. Marriott wird im nächsten Jahr weltweit fast 40 Luxushotels eröffnen. 200 weitere Hotelprojekte hat Marriott nach eigenen Angaben in der Entwicklungspipeline. "Von ehemaligen Palästen in Venedig und Wien über Wolkenkratzer in Hong Kong und Dubai bis hin zu intimen, entlegenen Refugien auf den Malediven und in Mexiko ist die Breite unseres Portfolios unvergleichlich und erlaubt es...