Mash und Café du Sommelier kommen nach Düsseldorf

DÜSSELDORF. Die beiden Konzepte Mash und Café du Sommelier der dänischen Copenhagen-Concepts-Gruppe werden noch in diesem Jahr in Düsseldorf an den Start gehen. Rund 200 Arbeitsplätze werden entstehen. Das kündigte das Unternehmen an. Geplant ist demnach im Andreas-Quartier der Modemetropole eine Filiale des Steakhauses Mash mit 200 Sitzplätzen auf zwei Etagen. Serviert werden dort,...