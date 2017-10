Meliá eröffnet am Canale Grande

PALMA DE MALLORCA. Die spanische Kette Meliá Hotels International (MHI) wird Ende 2018 ihr erstes Haus in Venedig eröffnen. Das Gran Meliá Ca‘ di Dio Venedig liegt direkt am Canale Grande in einem historischen Hospiz, das derzeit renoviert wird. Zur Eröffnung soll die Nobel-Herberge 79 Zimmer, mehrere Konferenzräume, ein Signature- und ein Ganztages-Restaurant sowie einen begrünten Patio...