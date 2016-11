HAMBURG. „Serviced Apartments sind längst eine lohnende Ergänzung im Markt der Businesshotels“, betont David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der Novum Group. So erweitert die private, stark wachsende Novum Hotel Group mit Sitz in Hamburg ihr Portfolio der Aparthotels um ein viertes Haus. Anfang 2019 wird in Aschheim bei München ein neues Haus mit 170 Wohneinheiten eröffnet....