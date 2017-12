Novum startet 40. Niu-Hotelprojekt

POTSDAM. Novum Hospitality hat mit einem neuen Niu Hotel in Potsdam das insgesamt 40. Projekt der Kette in der Pipeline. Mit allen Hotels der Marke zusammen kommt Niu auf 8700 Zimmer. Das neue Haus in Potsdam befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs und bietet über 190 Zimmer und 80 Hotelapartments. Das Niu in Potsdam ist eines von acht Niu Hotels, das auch Apartments für Selbstversorger...