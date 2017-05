Novum wächst auch mit Franchise

HAMBURG/WIEN. Die Novum Hotel Group nutzt für ihr rasches Wachstum zum wiederholten Mal den Expansionsmotor Franchise. Dafür arbeitet das Hamburger Unternehmen mit Accorhotels und der K1 Immobilien Gruppe zusammen. In Kürze wird das ehemalige Bürogebäude an der Franzensbrückenstraße 26 in 1020 Wien von der K1 Immobilien Gruppe umfangreich zu einem Ibis Styles umfunktioniert. Die Lage an...