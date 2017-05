Novum wächst weiter

HAMBURG. Die Novum Gruppe vergrößert sich um drei weitere Hotels in Hamburg, Mainz und Osnabrück. Die Expansion entsteht über eine strategische Partnerschaft mit einer Tochterfirma der Aroundtown Group. Die drei Häuser sind seit dem 1. April über einen langfristigen Mietvertrag an die Gruppe gebunden. Künftig werden die 4-Sterne-Hotels mit insgesamt 339 Hotelzimmern in Hamburg und Mainz...